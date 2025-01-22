KOBLENZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 zwischen Koblenz und Waldesch – Motorradfahrer tödlich verletzt

Sonntagmittag, 21.06.2026, gegen 11:32 Uhr wurde ein verunglückter Motorradfahrer auf der B 327 „Hunsrückhöhenstraße“ zwischen Koblenz und Waldesch gemeldet. Ersthelfer vor Ort begannen unmittelbar mit der Reanimation des bewusstlos liegengebliebenen Motorradfahrers. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren inneren Verletzungen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen nach, geriet ein 63-jähriger aus dem Bereich Trier kommende Motorradfahrer nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B 327 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Das Motorrad wurde sichergestellt. Quelle: Polizei