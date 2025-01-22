OBERERBACH – Diebstahl von Wertgegenständen aus unverschlossenen Fahrzeugen und Komplettentwendung eines PKW in Obererbach und Hilgenroth

In der Nacht von Montag, 18. Auf Dienstag, 19. August 2025, kam es in der Ortslage Obererbach (Westerwald) zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Unbekannte haben in der Ortschaft mehrere unverschlossene Fahrzeuge festgestellt, die geöffnet und auf Wertgegenstände durchsucht wurden. Bei zwei der Fahrzeuge kam es zum Diebstahl der Wertgegenstände. In derselben Nacht, gegen 05:13 Uhr, kam es im Nachbarort Hilgenroth zum Diebstahl eines silber/grauen VW Touran aus dem Zulassungsjahr 2008. Potentielle Zeugen, die entsprechende Feststellungen, möglicherweise auf vorhandenen Videoüberwachungsanlagen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Weiterhin wird angeraten, Fahrzeuge beim Abstellen und Verlassen unverzüglich zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen. Quelle: Polizei