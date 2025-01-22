KOBLENZ – Wiederholter Diebstahl von Gullideckel in Koblenz

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im unbebauten Bereich der Alten Heerstraße (Bereich: Von-Witzleben-Straße bis Im Keitenberg) insgesamt sieben Gullideckel durch bis Unbekannte entwendet. Die Gefahrenstellen wurden abgesichert. Bislang wurden keine Gefährdungen oder Beschädigungen angezeigt. Bereits am Sonntagabend kam es im Dienstgebiet der PI Koblenz 1, in der Straße In der Hohl, zum Diebstahl mehrerer Gullideckel. Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei