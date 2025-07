OBERERBACH – Das Chawwerusch-Theater Herxheim im Klimagarten der LandFrauen

Was für eine Aufregung! Zwischen Büschen und Rabatten tauchten seltsame Gartenwesen auf, die laut und vernehmlich protestieren. Tiere und Pflanzen, aber auch Hacke und Schaufel hatten ihre eigenen Meinungen und wollten gehört werden. Die Schauspielerin Felix S. Felix und die Figurenspielerin Claudia Olma erzählten, spielten und sangen von einer lebensprallen, paradiesischen Gartenwelt und den Bedrohungen, die hinter dem Zaun lauern. Es ist fünf vor zwölf! Oder doch schon kurz danach? Es ist etwas aus den Fugen geraten: Die Erde wölbt sich rissig auf, es wachsen Pflanzen, die keiner gesät hat und die auch keiner haben will. Ein giftiger Zwerg verspricht Abhilfe. Mit nachdenklichen und humorvollen Texten spielten die beiden Darstellerinnen auf die Veränderungen und Bedrohungen an, die der Klimawandel mit sich bringt.

Die Vorsitzende der LandFrauen, Gerlinde Eschemann, konnte eine begeisterte Zuschauerschar im sonnigen Klimagarten in Obererbach begrüßen. In der Pause gab es leckere Snacks aus dem neuen mobilen Holzbackofen, der im Rahmen eines Leader-Projektes angeschafft wurde und der just zum Theater-Termin seine Premiere feiern durfte. Der Hobby-Bäcker und LandMann Karl Kipping stand den LandFrauen hier hilfreich zur Seite.