GEBHARDSHAIN – Westerwaldschule Gebhardshain zu Gast im Landtag

Eine Delegation von Schülerinnen und Schüler der Westerwaldschule Gebhardshain besuchten in der Plenarwoche auf Einladung der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler den Landtag in Mainz. Bevor es ins Parlament ging, konnten sich die Schüler bei einem Stadtbummel, etwas die Füße vertreten und die Landeshauptstadt entspannt erkunden.

Im Anschluss startete das Programm im rheinland-pfälzischen Landtag mit einer informativen Einführung, bei der die Jugendlichen viel über die Arbeit des Parlaments erfuhren. Danach durften sie die Plenarsitzung live miterleben und die Debatten hautnah verfolgen. Zum Abschluss des Besuchs führte Bätzing-Lichtenthäler ein Gespräch mit den jungen Gästen, bei dem diese alle Fragen stellen konnten, die ihnen unter den Nägeln brannten, um mehr über die politische Arbeit zu erfahren.

„Seit mehr als zwanzig Jahren ist es mir ein großes Anliegen, vor allem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Arbeit im Parlament und ihre Abgeordneten einmal live zu erleben. Bei ihren Besuchen erfahren sie Politik nicht nur in der Theorie, sondern hautnah und lebendig – Politikerinnen und Politiker in ihrer echten, authentischen Wirkung,“ erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete.

Der Tag war für alle Beteiligten eine spannende Erfahrung und die Jugendlichen nutzten die die Chance, ihre eigenen Ideen und Anliegen direkt mit der Abgeordneten zu teilen – ein besonderer Austausch, der den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. Wer auch einmal Interesse hat, die Wiege der Demokratie, das Deutschhaus in Mainz, mit einer Besuchsfahrt kennenzulernen, wendet sich per Mail unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder telefonisch 02741/2545 an das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten.