OBERBIEBER – Pfadfinder öffnen Adventsfenster Nummer 7

„Allzeit bereit – auch im Advent“ ist das Motto des diesjährigen „Adventsfensters“ der Oberbieberer Pfadfinder am Sonntag, 7. Dezember. Rund um das Pfadfinderhaus in der Grafenwiese 100 bieten sie ab 17.30 Uhr besinnliche Stunden mit weihnachtlicher Bläser-Livemusik der Band „Sparkling Brass“, Besuch vom Heiligen Nikolaus, verschiedenen Leckereien und Lagerfeuer zum Zusammentreffen für den ganzen Ort und darüber hinaus in gemütlicher Atmosphäre. Start ist die Enthüllung des aktuellen Überraschungs-Fenster-Motivs, das wieder von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern gestaltet wurde. Die Aktion ist Teil der jährlichen Aktion der evangelischen Kirchengemeinde, bei der sich in Oberbieber an den Adventstagen fast täglich verschiedene besonders geschmückte Fenster öffnen, oft mit Begleitprogramm. Die Pfadfinder öffnen am Pfadfinderhaus die Nummer 7. In der Vergangenheit hatte das Pfadfinder-Motiv ein heimatgeschichtliches Thema, etwa historische Gebäude oder die frühere Straßenbahn, aber auch schon mal ein Pfadfinder-Zeltlager.