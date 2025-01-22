ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Tafel bittet um Hilfe für Geschenke an Kinder und alte Menschen

Wenn das Budget bereits zu knapp ist, um täglich den Tisch ausreichend zu decken, dann bleibt für andere Wünsche schon gar nichts mehr übrig. Deshalb hat das ehrenamtliche Team der Tafel Altenkirchen Senioren und Seniorinnen sowie die Kinder der Tafelkunden auch in diesem Jahr wieder um einen Weihnachtswunsch gebeten. Ihre Wunschzettel hängen ab dem 1. Dezember 2025, in der Buchhandlung Thalia, bei Spielwaren- und Modellbau Flemmer, in der Landmetzgerei Born, bei Wäller Sport Hammer sowie Schmuck und Uhren Gansauer. im Haarstudio U3, im Autohaus Hottgenroth oder bei „Expert Klein“ oder im Sanitätshaus Krell in Altenkirchen, im Getränkemarkt Müller in Oberwambach, in Weyerbusch im Friseursalon Haarmarika oder bei Blumen Jule sowie im Autohaus Weller, in Hamm bei Haarwerk Katja Vogel.

Wer einen dieser Herzenswünsche ermöglichen möchte, kann einen Wunschzettel nach Wahl „pflücken“ und die Geschenke am gleichen Ort wieder abgeben. Die Weihnachtsausgabe findet am 19. Dezember 2025 statt. Auskunft erteilt das Vorbereitungsteam sehr gerne per Mail unter Leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de