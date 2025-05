OBERBIEBER – Informa gGmbH in Neuwied – Oberbieber bietet regelmäßig ein inklusives Gebärdencafe anKaffeeklatsch mit Gebärdensprache

Am 13. Juni 2025 ab 16 Uhr bietet Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3, wieder das beliebte Gebärdencafe an. Gehörlose, Schwerhörige oder Menschen, die gerade die Gebärdensprache erlernen treffen sich ungezwungen zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Austausch. Dieses inklusive Angebot steht dieses Mal unter dem Motto „Waffel-Fest“ und wird neben kulinarischen Angeboten auch eine kleine Gebärdeneinheit zum Üben beinhalten. Wer sich anmelden möchte, kann dies per Mail unter hhawacker@informa.org oder telefonisch unter 02631 917110 machen. Die Teilnahme inclusive Kaffee und Waffeln kostet 5,– € pro Person.