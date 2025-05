BENDORF – Polizeieinsatz am 06. Mai 2025 in einer Moschee in Bendorf

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei im Zusammenhang mit dem gestrigen Polizeieinsatz im Gebetshaus des Bedir Kulturvereins Bendorf liegt keine religiöse oder extremistische Motivlage für das Verhalten des 30-Jährigen vor. Seine Persönlichkeitsstruktur, in Verbindung mit einer persönlichen Motivlage dürften ihn letztendlich dazu bewogen haben, die Moschee aufzusuchen. Die Person ist regelmäßig Besucher des Gebetshauses. Von der Person geht derzeit keine Gefahr mehr aus.

Wenngleich die polizeilichen Ermittlungen noch andauern, geht die Polizei im Moment eher davon aus, dass die Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden Verletzung von Personen innerhalb der Moschee nicht gegeben war. Die Personen fanden in den Räumlichkeiten Schutz und durch entsprechende Ansprachen konnte die Situation dahingehend beruhigt werden, dass die Person (unbewaffnet) vor die Moschee trat und dort von Polizeikräften in Gewahrsam genommen wurde. Quelle: Polizei