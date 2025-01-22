OBERBIEBER – Ellen Demuth MdB verkündet – Einsatz hat sich gelohnt – 122.000 Euro aus Bundesprogramm für Sanierung der Kirche in Oberbieber

Der Einsatz hat sich gelohnt. Ellen Demuth MdB kann gute Nachrichten aus Berlin verkünden: Für die Sanierung der Kirche Oberbieber in Neuwied werden rund 122.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes zur Verfügung gestellt. Das Förderprogramm unterstützt den Erhalt bedeutender Kulturdenkmäler. Der Haushaltsausschuss hat das nun beschlossen.

„Ich freue mich sehr, dass sich der Einsatz für die Unterstützung des Bundes für unsere Region gelohnt hat. Die Kirche in Oberbieber ist ein besonderes Bauwerk, dessen Geschichte bis in das frühe Mittelalter zurückreicht. Der Bund unterstützt nun die Sanierung des Kirchturms und der Fassade“, erklärt die Wahlkreisabgeordnete Ellen Demuth, die in den vergangenen Monaten im Bundestag für eine Förderung geworben hat.