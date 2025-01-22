GLOCKSCHEID-WÜSCHEID – Dorfverein Glockschei-Wüscheid pflanzt Bäume ums Luh-Kapellchen Edelkastanie, Feldahorn und Glanzmispel werten Sehenswürdigkeit auf

Das Luh-Kapellchen ist ein beliebter Ort für eine Rast oder ein kurzes Gebet an die Heilige Apollonia und verbindet Glockscheid und Wüscheid miteinander. „Doch die angrenzenden Bäume sind schon seit Jahren krank, daher haben wir Ersatz besorgt und bei einer gemeinschaftlichen Aktion eingepflanzt“, berichtet Pierre Fischer als 1. Vorsitzender des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid.

Mit tatkräftiger Unterstützung aus Reihen der Mitglieder und durch die Hilfe regionaler Unternehmer durch den Baggereinsatz von Garten- und Landschaftsbauer Niklas Wloch aus Hausen und durch die Fachkompetenz der Baumschule Will aus Neuwied war es möglich, Edelkastanie und Feldahorn neben der bekannten Sehenswürdigkeit zu pflanzen. Eine Glanzmispel wurde dem Dorfverein durch Ulrike Middendorf aus Glockscheid gespendet. Auch die Ortsbürgermeisterin von Waldbreitbach, Monika Kukla, besuchte die fleißigen Frauen und Männer und bedankte sich bei ihnen: „Wir können stolz sein, so einen aktiven Verein in der Ortsgemeinde zu haben.“

„Wir freuen uns, dass wir unsere Heimat etwas verschönern und gleichzeitig ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt setzen konnten“, sagte Manuel Hardt, 2. Vorsitzender, abschließend als das gemeinsame Projekt in gemütlicher Runde gefeiert wurde.

Gefeiert wird in diesem Jahr auch wieder beim Dorffest, das von Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Mai in Glockscheid (Amselweg) stattfinden wird. Gleich drei Bands werden am 1. Mai auf dem Festgelände zu Gast sein und auf vielfachen Wunsch findet wieder eine Almblick-Revival-Party (2. Mai) statt, dieses Mal wird DJ Almblick die Hits von damals auflegen. Den Abschluss bildet ein Dorftag mit dem Wiedklang und den Rahmser Böhmischen am 3. Mai. Foto: Julia Fröder

Weitere Informationen zum Dorfverein Glockscheid-Wüscheid gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.