NOCHERN – Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt auf der K 85 bei Nochern

Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis die K 85 aus Richtung Nochern kommend in Fahrtrichtung St. Goarshausen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad, schlug mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn auf, rutschte nach links von der Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei