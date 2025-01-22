NISTERAU – Unfallflucht durch LKW auf der B 414 bei Nisterau

Mittwoch, 13.05.26, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der B 414 zwischen den Abfahrten Nisterau-Pfuhl und Hof zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines LKW. Demnach befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 414 aus Richtung Nisterau kommend in Richtung Hof. Ein LKW befuhr die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung. Bei der Begegnung beider Fahrzeuge kam der LKW mit den Reifen in das rechtsseitige, unbefestigte Bankett der Fahrbahn, wodurch Matsch und Steine gegen die Front des entgegenkommenden PKW geschleudert wurden. An dem PKW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, der LKW fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem LKW könnte es sich um einen Sattelzug mit schwarzem Fahrerhaus gehandelt haben. Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580. Quelle: Polizei