NIEDERSTEINEBACH – Verkehrsunfallflucht in Niedersteinebach – Katze überfahren

Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Hauptstraße in 56593 Niedersteinebach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher überfuhr eine Katze, die verendete. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Hyundai mit dem Teilkennzeichen NR-PI … gehandelt haben. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei