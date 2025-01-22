HEUPELZEN – Gold und Silber für Friedhelm Adorf bei der Hallen DM der Senioren in Düsseldorf

Am Wochenende wurden in Düsseldorf die Deutschen Meisterschaften der Senioren-Leichtathleten ausgetragen. Dabei gelang Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen) eine erfolgreiche Titelverteidigung über 400 m in der Altersklasse M80! In 85,53 Sekunden verwies Adorf seine beiden Konkurrenten Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof/87,47 Sekunden) und Herbert Brück (LA TuS Mayen/92,13 Sekunden) auf die Plätze. Das war der bisher 32. DM-Titel (!!) für Adorf, der sich zudem noch über eine Silbermedaille im 200 m Lauf in 33,62 Sekunden freuen konnte. Diesmal musste Adorf seinem Konkurrenten vom ESV Lok Potsdam, Ulrich Becker, den Vortritt lassen, der in 32,75 Sekunden überraschend den Titel holte. Adorf war auf seiner Lieblingsstrecke als Titelverteidiger angetreten und galt als klarer Favorit, schließlich ist er mit 29,71 Sekunden Inhaber des Europarekordes. Die Nachwehen eines Bänderrisses im linken Oberschenkel, an dem er schon längere Zeit laboriert, verhinderten jedoch eine bessere Zeit.

Das nächste Großereignis hat Adorf schon im Fokus! Vom 27. März bis 2. April werden im polnischen Torun die Hallen Europameisterschaften der Masters Athleten ausgetragen. Hier hat Adorf über 60 und 200 m zwei Titel zu verteidigen, die er 2024 ebenfalls in Torun gewann! Zudem ist er auch über 400m gemeldet und ein gefragter und gesetzter Mann bei diversen Staffeleinsätzen, “sofern es die Gesundheit des Körpers denn zulässt“ so Adorf, der in Düsseldorf an zwei Tagen auch permanent von einem Kamerateam der ARD Regisseurin Andrea Wiehager-Philippi begleitet wurde. Es wurden die Abschluss Dreharbeiten für einen Teil der ARD-Serie „Wissen – Mein Körper“ abgeschlossen, in dem Adorf einer der Protagonisten ist, in Bezug auf seine enorme Leistungsfähigkeit im Alter! Geplanter Sendetermin in der ARD ist im April.

Friedhelm Adorf „Gold und Silber lieb ich sehr!“ Dietrich Rockenfeller für LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen

Foto: Gold über 400 m und Silber über 200 m bei der Hallen DM der Senioren in Düsseldorf für den 82 jährigen Sprinter Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen) Foto: Kai Peters/DLV