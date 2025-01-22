Bürgerkurier

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NIEDERSTEINEBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Niedersteinebach

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NIEDERSTEINEBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Niedersteinebach

Am Donnerstag, 07. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Niedersteinebach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:00 Uhr)

  1. Personalangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 18:15 Uhr)

  1. Forstwirtschaftsplan 2026
  2. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Melanie Seliger, Ortsbürgermeisterin

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