NIEDERSTEINEBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Niedersteinebach
NIEDERSTEINEBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Niedersteinebach
Am Donnerstag, 07. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Niedersteinebach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:00 Uhr)
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 18:15 Uhr)
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Melanie Seliger, Ortsbürgermeisterin