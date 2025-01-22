NIEDERSTEINEBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Niedersteinebach

Am Donnerstag, 07. Mai 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Niedersteinebach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:00 Uhr)

Personalangelegenheiten Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 18:15 Uhr)

Forstwirtschaftsplan 2026 Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Melanie Seliger, Ortsbürgermeisterin