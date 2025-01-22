NIEDERFISCHBACH – Betrunken auf der L 280 über Verkehrsinsel gefahren

Am 08. August 2025 fuhr ein 59-jähriger mit seinem BMW die L 280 aus Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). An der Abfahrt nach Harbach kam er dabei von der Fahrbahn ab, und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurden mehrere Verkehrsschilder und auch der PKW des Verursachers stark beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Kräfte der Polizei Betzdorf eine deutliche Alkoholisierung bei dem 59-jährigen fest. Entsprechend erfolgte die Entnahme von Blutproben sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Den Beschuldigten erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Quelle Polizei