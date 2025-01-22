KIRCHEN – Bei Verkehrsunfall auf der K 101 bei Kirchen (Sieg) mehrfach überschlagen – Beifahrer verletzt

Am 10. August 2025 befuhr ein 22-jähriger gegen 01:00 mit seinem Audi die K 101 aus Herdorf kommend in Richtung Kirchen (Sieg). Kurz vor der Ortslage Offhausen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab in die Böschung, überschlug sich drei Mal, kam wieder auf die Fahrbahn und kam nach mehreren Dutzend Metern auf einem Acker auf den Rädern zum Stehen kam. Der 20-jährige Beifahrer erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte beim Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle, und stellte den Brandschutz sicher. Quelle Polizei