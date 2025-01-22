NEUWIED – Xpert Business-Webinare – Weiterbildung für Ihre kaufmännische Karriere

Die Kreisvolkshochschule Neuwied bietet ab dem 9. März 2026 wieder neue Xpert Business-Webinare an. Das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für kaufmännische Weiterbildung vermittelt praxisnahes Wissen für Ihre berufliche Weiterentwicklung – vom Einstieg bis zum Hochschulniveau.

Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Personalwirtschaft bis hin zu Bilanzierung und Controlling können Teilnehmende ihre Kompetenzen gezielt ausbauen.

Die Kurse sind modular aufgebaut und führen Schritt für Schritt zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalterabschlüssen. Jeder Kursbaustein kann mit einer bundesweit anerkannten Prüfung abgeschlossen werden. Die nächsten Prüfungen finden am 12.03.26, am 13.08.26 und am 19.11.26 statt. Alle Informationen dazu gibt es unter www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631-347813.