NEUWIED – Neuwieder Jecke zogen am Rosenmontag durch die Innenstadt

NEUWIED – Neuwieder Jecke ziehen am Rosenmontag durch die Innenstadt

Schon am Vormittag hatten die Ordnungshüter die Innenstadt für den Durchgangsverkehr und die Linienbusse abgesperrt. Wer einen Termin dort hatte musste die City weiträumig umfahren. Die ersten Karnevalswagen der Gesellschaften, Bagagewagen, Traktoren und sogar eine Kanone versammelten sich in der Langenauerstrasse. War am Vormittag das Wetter noch trocken fing es doch schon kurz vor dem Start 14.11 Uhr an zu tropfen. Dabei hätte die Sonne viel früher scheinen müssen. Zwei Diakone und ein Pfarrer hätten doch eigentlich ihre Beziehung nach oben zum Petrus dem Herr des Wetters nützen können. Der erste Diakon, Michael Hommer führte den Zug mit seinem Schild „dr. Zoch kütt „an. Bei der Ehrengarde konnte man den Pastor der Matthias Gemeinde als Regimentspfarrer in Uniform bewundern und der dritte im Bunde Diakon Frank Hachemer lief als Wagenengel neben dem Schiff der Karnevalsgesellschaft Oberbieber her. Nach einer anfänglich recht feuchten Zugstrecke, war denn doch noch die Sonne herausgekommen um bis zum Zugende zu bleiben.

Der Bunte Bandwurm mit vielen Vereinen, einem Kindergarten, Tanzgruppen und Gardeoffizieren begann in der Oberer Langendorfer Straße, Fahrtrichtung Innenstadt durch Elfriede-Seppi-Straße – Luisenstraße – Hermannstraße – Marktstraße – Engerser Straße – Pfarrstraße – Langendorfer Straße – Kreisel – Langendorfer Straße – Pfarrstraße – Hermannstraße. Dort löste er sich dann auf. Zwar waren des erwarteten Regenwetters weniger Zuschauer gekommen. Die konnten sich dann auch über mehr Kamellen, Strüssger und allerlei Süsskram freuen. 8mabe) – Fotos: Marlies Bcker