NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund von Christi Himmelfahrt (14.05.)

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplanten Nachfuhren sowie die Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund von Christi Himmelfahrt. Die Müllabfuhr wird aufgrund des Feiertags verschoben, es sind dementsprechend Nachfuhren geplant.

Die Abfuhrtermine … vom Do., den 14.05., werden auf den Fr., den 15.05., vom Fr., den 15.05., werden auf den Sa., 16.05., …verschoben.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben an Christi Himmelfahrt geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.