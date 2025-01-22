NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall durch jungen Fahrer auf der L 258

Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L258 (sog. Alteck). Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr-, Polizei- und des Rettungsdienstes Neuwied trafen nur wenige Minuten später zeitgleich an der Unfallstelle ein. Im Kurvenbereich konnten drei beteiligte-, teils schwerstbeschädigte PKW samt Insassen festgestellt werden. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrzeugführer leicht- und ein 19-jähriger Fahrzeugführer durch Beinfrakturen schwerstverletzt.

Letztere Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion aus dem Fahrzeug befreit und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die L 258 musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. Unabhängig von der Unfallursache, rät die Polizei Neuwied aufgrund des anspruchsvollen Streckenprofils der Serpentinenstrecke zu einer vorausschauenden- und angepassten Fahrweise im Bereich der „Alteck“. Quelle: Polizei