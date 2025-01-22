NEUWIED – Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Neuwied

Am 08. November 2025 wurden im Tagesverlauf der Polizei Neuwied insgesamt vier Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen sich der verantwortliche Fahrzeugführer im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In zwei Fällen konnten die verantwortlichen Fahrzeugführer durch aufmerksame Zeugen bereits ermittelt werden. Gegen 14:30 Uhr wurde ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz des PENNY Supermarktes in der Neuwieder Straße in Neuwied-Engers beschädigt. Im Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beschädigte ein Fahrzeug zwei Fahrzeuge die am Fahrbahnrand der Straße „Am Güterbahnhof“ in Neuwied geparkt standen. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen höhen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden. Quelle Polizei