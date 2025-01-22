DIERDORF – Unfall unter Alkoholeinfluss auf der L 267 bei Dierdorf

Sonntagmorgen ereignete sich auf der L 267 zwischen Dierdorf und Wienau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Mann auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle Polizei