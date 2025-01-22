NEUWIED – Unfallflucht in Neuwied

Am 09.07.2026, 14:35 befuhr ein 88jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Straße auf dem Ebenfeld. An der Einmündung Ebenfeld/Büng übersah er einen vorfahrtsberechtigten 19jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen, kollidierte dabei mit einem Bordstein und kam zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte dem Unfallverursacher nachfahren, ihn aber abschließend nicht zur Umkehr zur Unfallstelle bewegen. Der 19jährige Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers der Polizei benennen, so dass sie die weiteren Ermittlungen einleiten konnte. Quelle: Polizei