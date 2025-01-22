WESTERWAL – Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt zum Wolf-Sonntag ein

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt alle Interessierten am So, dem 19.07.2026 von 11.00 bis 14.00 Uhr zum Wolf-Sonntag an die Westerwälder Seenplatte ein. Die Veranstaltung ist auch für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet.

Die Wolf-Sonntage der Naturschutzinitiative e.V. (NI) informieren auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen sachlich über die europaweit streng geschützte Art und zeigen Möglichkeiten zu einem friedlichen Zusammenleben auf. Hierzu gehört nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein wirksamer Herdenschutz. Wir können auch in Deutschland lernen mit dem Wolf zu leben, so wie es in vielen anderen Ländern gelungen ist. Hierzu braucht es eine gewisse Bereitschaft, das Wesen „Wolf“ zu verstehen.

Die Referenten der spannenden Wolf-Sonntage sind Naturwissenschaftler der NI und Stefan Hetger, Großkarnivorenbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz.

Der genaue Treffpunkt für die Exkursion wird den Teilnehmern kurz vor dem Termin bekanntgegeben. Eine Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Homepage der NI ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Teilnahme ist kostenfrei. Foto: Ingo Kühl/NI, Wolfswelpen