NEUWIED – Thorben Thieme und Jutta Paulus besuchen Stadttaubenhilfe Neuwied – „Tierschutz ist auch kommunale Verantwortung“

Thorben Thieme, hat gemeinsam mit Jutta Paulus, Mitglied des Europäischen Parlaments, Holger Wolf, dem Vorsitzenden der Grünen im Kreis Neuwied und des Arbeitskreises Tierschutz, und Regine Wilke, der GRÜNEN Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Neuwied, die Stadttaubenhilfe Koblenz-Neuwied besucht. Die Initiative setzt sich für ein tierschutzgerechtes und nachhaltiges Management der Stadttaubenpopulation ein. Beim Vor-Ort-Termin am Taubenwagen Allensteiner Straße in Neuwied informierten sich die Politiker im Gespräch mit Isabelle Winkler von der Stadttaubenhilfe über das Konzept betreuter Taubenschläge und die Herausforderungen, mit denen sich das Projekt konfrontiert sieht.

„Stadttauben werden oft als Problem gesehen, doch die Lösung liegt nicht in Vergrämung oder Vertreibung, sondern in einem verantwortungsvollen, tierfreundlichen Management“, betonte Thorben Thieme. „Die Stadttaubenhilfe leistet hier großartige Arbeit, indem sie mit betreuten Schlägen nicht nur die Population auf natürliche Weise reguliert, sondern auch das Stadtbild sauberer hält. Es ist höchste Zeit, dass mehr Kommunen diesen Ansatz unterstützen und sich ihrer Verantwortung im Tierschutz bewusst werden.“

Auch Jutta Paulus hob die Bedeutung solcher Projekte hervor: „Tierschutz beginnt auf lokaler Ebene, doch er braucht auch politische Rückendeckung. Das EU-Recht gibt klare Vorgaben zum Schutz von Tieren, aber es liegt an den Kommunen, diese auch umzusetzen. Es darf nicht sein, dass ehrenamtliches Engagement die Versäumnisse der Städte ausgleichen muss. Ein modernes Taubenmanagement dient nicht nur dem Tierwohl, sondern kommt auch den Menschen zugute. Ich freue mich, dass in Neuwied wie in Augsburg oder Hamburg gute Arbeit in diese Richtung geleistet wird.“

Der Besuch unterstrich, wie wichtig eine bessere finanzielle und strukturelle Unterstützung solcher Initiativen durch Städte und Gemeinden ist. Thieme und Paulus sprachen sich dafür aus, dass nachhaltige Lösungen für die Stadttaubenproblematik als Standard etabliert werden und Vereine wie die Stadttaubenhilfe nicht allein gelassen werden.

Foto: Grüne Ortsverband Neuwied; von links nach rechts: Holger Wolf, Isabelle Winkler, Thorben Thieme, Jutta Paulus, Regine Wilke