KOBLENZ – Nachhaltiges Reparieren – das Repair-Café der Hochschule Koblenz erhält Förderung über 3.000 Euro

Seit über sechs Jahren engagiert sich das Repair-Café der Hochschule Koblenz für nachhaltiges Reparieren und die Verlängerung der Lebensdauer defekter Elektrogeräte. Nun erhält das erfolgreiche Projekt eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

Das Repair-Café der Hochschule Koblenz hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht. Hier setzen sich engagierte Reparateurinnen und Reparateure dafür ein, defekte elektrische und elektronische Geräte wieder funktionstüchtig zu machen – und das nicht nur in Koblenz. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 leistete das Team wertvolle Unterstützung, indem es mehrere externe Repair-Cafés in Bad Neuenahr und Antweiler/Müsch organisierte. Diese Einsätze hatten nachhaltige Auswirkungen: In Antweiler entstand vor einem halben Jahr mit Unterstützung des Koblenzer Repair-Cafés eine eigene Reparaturinitiative.

Die Förderung des BMUV unterstreicht die Bedeutung solcher nachhaltigen Initiativen. „Wir nutzen die Förderung, um die Arbeit unserer Reparaturfachleute weiter abzusichern und zu verbessern“, erklärt Prof. Dr. Johannes Stolz, Organisator des Repair-Cafés. „Ein Teil der Fördersumme wird für die Fortbildung der Reparateurinnen und Reparateure eingesetzt, denn Sicherheit hat auch in ehrenamtlichen Initiativen höchste Priorität. Schließlich wollen wir nicht nur defekte Geräte, sondern auch unsere Helfenden in technischem TOP-Zustand halten.“

Das Repair-Café der Hochschule Koblenz trägt aktiv zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit bei und ist ein Vorbild für gelebte Kreislaufwirtschaft. Mit der aktuellen Förderung kann es seine wertvolle Arbeit fortführen und weiter ausbauen. Foto: Hochschule Koblenz/Arno Herz