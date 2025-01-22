NEUWIED – SWN-Kundencenter zieht um – Umbau im neuen Gebäude beginnt

Die Stadtwerke Neuwied (SWN) haben mit den Umbauarbeiten für ihr neues Kundencenter in der Langendorfer Straße begonnen. In den ehemaligen Räumen der Bäckerei Geisen entsteht die neue Anlaufstelle für Kunden.

Das neue Kundencenter soll den Service und die Beratung verbessern. „Es bietet alles, was wir brauchen: eine zentrale Lage, gute Erreichbarkeit und doppelt so viel Platz wie in unserem alten Kundencenter“, sagt Siegesmund Kunke, Bereichsleiter Marketing der SWN. „So können wir unsere Kunden nicht nur persönlich und umfänglich beraten, sondern auch im Obergeschoss verschiedene Veranstaltungen oder Infotage organisieren.“

Aktuell läuft die Rückbauphase: Nicht tragende Zwischenwände, Decken sowie Boden- und Wandbeläge werden entfernt. Sobald die Räume vollständig entkernt sind, folgen die detaillierte Planung der Elektroinstallation und Innenausstattung sowie der Trockenbau.

„Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Wir liegen gut in der Zeit und sind zuversichtlich, dass wir zum Deichstadtfest im Juli eröffnen können“, so Kunke.