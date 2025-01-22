NEUWIED – SPD Neuwied lädt ein – „Bürgerempfang meets Alexander-Schweitzer-Tour“

Am Dienstag, 17.03.2026, kommt Alexander Schweitzer, Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl und Ministerpräsident, mit seiner „Alexander-Schweitzer-Tour“ nach Neuwied und wird den jährlichen Bürgerempfang des SPD-Stadtverbands zu einem ganz besonderen Termin machen.

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten und Direktkandidatin für den Wahlkreis Neuwied, Lana Horstmann, wird er ab 17:00 Uhr in der Reithalle Oberbieber (Zum Aubachtal 77, 56566 Neuwied) über seine Ideen für die Zukunft des Landes sprechen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und zuhören.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Alexander Schweitzer in Neuwied begrüßen können. Dass er mit seiner Tour bei uns Halt macht, ist ein starkes Zeichen für unsere Region. Denn Politik gehört dahin, wo die Menschen sind – in unsere vielzähligen Gemeinden und mitten ins Leben. Zur Veranstaltung sind alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich eingeladen“, lassen Lana Horstmann und der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Neuwied, Janick Helmut Schmitz, gemeinsam wissen. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um ab 16:30 Uhr.