MÜNDERSBACH – Schwerer Verkehrsunfall bei Mündersbach – Fahrer schwer verletzt

Am 28.02.2026 gegen 05:13 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Freirachdorf und Mündersbach. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Quelle Polizei