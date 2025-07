NEUWIED – Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Neuwied

In der Nacht vom 24. auf 25. Juli 2025 kam es in der Ortslage Neuwied Segendorf, zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, die ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wurden fünf Fahrzeuge beschädigt, wobei ein geschätzter Sachschaden von circa 4.000 Euro entstand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen sowie weitere potenzielle Geschädigte die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei