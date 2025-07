ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo wieder anfechtungslos beste Mannschaft beim Rheinland-Pfalz-Pokal!

Mit 42 Medaillen, davon 26 goldenen, reiste das Team mit dem Mannschaftspokal aus Bad Kreuznach heim. Viel mehr Worte sind neben dieser Bilanz nicht unbedingt nötig um die Qualität der täglichen Arbeit des Teams im Gruppentraining, in Videoaufgaben für zu Hause und in eigener stetiger Heimarbeit zu verdeutlichen. Haupttrainer Eugen Kiefer ist glücklich, die mittlerweile Jugendlichen und Erwachsenen Sportler als hochwertige verantwortungsbewussten Helfer einzusetzen. Es wären sogar noch mehr Medaillen realisierbar gewesen, hätten nicht vereinsinterne Halbfinal- und Finalkämpfe nur einem seiner Schützlinge das Weiterkommen ermöglicht und dem anderen verwehrt. Insgesamt erreichte das Team fast 4 x so viele Punkte wie die zweitplatzierte Mannschaft.