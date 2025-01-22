NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall in Neuwied

Freitag, 19.06.2026, um 13:01 Uhr ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Beverwijker Ring in Neuwied. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr der 85-jährige Fahrradfahrer in den Einmündungsbereich ein, ohne dem bevorrechtigten Linienbus die Vorfahrt zu gewähren, stieß mit der Front des Busses zusammen und stürzte zu Boden. Durch den Aufschlag auf dem Boden zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 85-jährige Neuwieder wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei