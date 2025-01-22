NEUWIED – Neuwieder Tollitäten „erwiegen“ Kamelle für Karnevalsumzüge – Über 750 Gäste beim 14. SWN-Prinzenwiegen

Beim 14. Prinzenwiegen luden die Stadtwerke Neuwied (SWN) die Tollitäten aus Neuwied ein und wogen sie mit Wurfmaterial für die Umzüge auf: Zwei Tonnen Bonbons, 300 Sack Popcorn, 100 Kartons Chips, 9.000 Tafeln Klassikcards und 12.000 Packungen Taschentücher.

„Die Unterstützung der Karnevalsvereine ist für uns Herzenssache. Wir sind stolz darauf, dass unser Prinzenwiegen zu einer festen Größe im Neuwieder Karneval geworden ist“, betont Andrea Haupt von den SWN, die gemeinsam mit Moderator Martin Schultheiß mehr als 750 Karnevalsjecken in der festlich geschmückten Fahrzeughalle begrüßten.

Die Musikband Schäl Pänz aus Niederzissen eröffnete den Abend, ehe Wiegemeister Andreas Birtel die Kinderprinzenpaare aus Oberbieber und Heimbach-Weis auf die Thron-Waage bat.

Auch die großen Tollitäten brachten nach und nach ihr Gewicht auf die Waage, währenddessen die beiden Tanzgruppen Luftflotte aus Köln und KG Oberlahr die Gäste mit einer unterhaltenden Show begeisterten. Den Anfang machten die Obermöhnen aus Gladbach, Engers und Heimbach-Weis, bevor sich das Dreigestirn aus Engers sowie die Prinzenpaare von Gladbach und Heimbach-Weis die letzten Kartons und Säcke voller Süßigkeiten erwogen.

Abschließend brachte die Musikband Ratsherren Unkel die Karnevalisten zum Singen und Tanzen. „Es war ein wunderschöner Abend, die Stimmung war großartig“, blickt Haupt auf das Prinzenwiegen zurück. „Wir freuen uns schon darauf, auch im nächsten Jahr gemeinsam mit den Tollitäten aus Neuwied zu feiern – das ist uns eine Herzenssache.“