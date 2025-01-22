WISSEN – Hinweise des Ordnungsamtes zum Wissener Karnevalsumzug

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen weist auf die verkehrsbehördlichen Regelungen für den Karnevalsumzug am Dienstag, 17.02.2026 in Wissen hin: Während des Karnevalsumzuges ist die Innenstadt Wissen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt bereits ab 8 Uhr, da umfangreiche Absperrmaßnahmen notwendig sind und aufgebaut werden müssen. Diese sind in Zusammenarbeit von Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, DRK und der Wissener KG auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre und der aktuellen Ereignisse noch einmal überprüft und verbessert worden. Gesperrt werden als Aufstellungs- und Umzugsstrecke die Koblenzer Straße (ab Blähaustraße), die Straße Im Kreuztal und die Rathausstraße sowie die einmündenden Straßen. Die angeordneten Durchfahrtsverbote werden kontrolliert. Der Durchgangsverkehr in Richtung Altenkirchen, Betzdorf, Hachenburg und Morsbach bleibt gewährleistet. Für die Veranstaltungsstrecke gilt ab 8 Uhr beidseitig absolutes Haltverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die innerstädtischen Parkplätze außerhalb des Veranstaltungsbereichs können ohne Einschränkungen angefahren werden. Die Ordnungsbehörden geben nach erfolgter Reinigung den Verkehr wieder frei. Weiterhin wird auf das Glas- und Flaschenverbot hingewiesen.