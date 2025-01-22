NEUWIED – Neuer Frauennotruf in Neuwied – SPD-Landtagsabgeordnete würdigen den Einsatz

Susanne Müller und Lana Horstmann besuchten in der letzten Woche den neu eröffneten Frauennotruf in der Augustastraße in Neuwied und hoben dabei die wichtige Arbeit der Einrichtung hervor. In den modern ausgestatteten Räumen bieten zwei Fachfrauen betroffenen Frauen direkte Unterstützung vor Ort sowie per Telefon an. Der Frauennotruf unterstützt speziell Frauen und Mädchen (ab 14 Jahren), die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Die Fachberatungsstelle in der Augustastraße bietet vertrauliche, kostenfreie Hilfe, Krisenintervention und Prozessbegleitung und ist damit für viele Frauen der erste sichere Ort nach sexualisierter Gewalterfahrung und ein bedeutender Erfolg für die kommunale und für die Landesebene.

Die Fachkräfte vor Ort sowie Frau Weiland für die Trägervertretung berichteten von ihren ersten Erfahrungen, der Vielfalt ihrer fachlichen Beratungsarbeit aber auch von sehr erfolgreicher Netzwerkarbeit im Rahmen ihrer Arbeit. K. Weiland erklärt: „Manchmal ist es einfach nur das Zuhören und das Aushalten-Können, denn viele Frauen erzählen so etwas oftmals nicht einmal ihrer besten Freundin.“

Im Gespräch ging es auch um das Thema der Strafverfolgung und den Handlungsbedarf bei sexualisierter Gewalt. Susanne Müller hebt hervor: „Wir wissen, dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen ist, und bei jeder Vierten ist es tatsächlich der aktuelle oder der Ex-Partner, von dem die Gewalt ausgeht. Nicht selten sind auch Kinder davon betroffen. Das sind Erfahrungen, die das Leben prägen.“

Lana Horstmann betonte: „Der neu installierte Frauennotruf ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Hilfesystems für gewaltbetroffene Frauen in RLP. Nach dem Landesaktionsplan und durch das im Bund bestehende Gewalthilfegesetz wollen wir dieses Netz noch weiter ausbauen und es ist wichtig, dass betroffene Frauen hier schnell und unkompliziert Unterstützung finden. Unsere Aufgabe ist es, diese Strukturen nachhaltig zu sichern und das Netz an Prävention, Beratung und Unterstützung auszubauen.“ Foto: Selina Mende