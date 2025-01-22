HIRSCHFELD – Verkehrsunfall auf der B 50 bei Hirschfeld Bahnhof

Ein Pkw-Fahrer fuhr von Morbach in Richtung Büchenbeuren. Kurz hinter der Hirschfelder Kreuzung geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden Pkw. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt, aber ansprechbar, in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallgegner erlitt lediglich leichte Verletzungen, wurde jedoch ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die B 50 war von 6 bis ca. 8 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ableitungen waren eingerichtet. Quelle Polizei