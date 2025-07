NEUWIED – Mit 1,9 Promille im Auto in Neuwied-Innenstadt unterwegs

Einer Streife der Polizei Neuwied fiel in der Nacht zum Sonntag in der Hermannstraße ein Auto auf, das auf der geraden Strecke in Schlangenlinien fuhr und vor roten Ampeln abrupt abbremste. Bei einer Überprüfung des 43jährigen Fahrers aus dem unteren Westerwald stellten die Beamten schnell Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab dann einen Wert von 1,94 Promille. Deswegen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige. Quelle Polizei