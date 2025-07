ALTENKIRCHEN – Große Kunst für kleinen Vogel – Siegerehrung im Malwettbewerb der Unteren Naturschutzbehörde

Wenn dieser kleine Vogel Beifall klatschen könnte, es wäre dieser Tage sehr laut im Kreis geworden: Der Hausrotschwanz ist in den vergangenen Wochen von vielen, vielen Kindern liebevoll portraitiert worden. Im Frühjahr hatte die Untere Naturschutzbehörde (UNB) der Kreisverwaltung alle Kinder (bis zwölf Jahren) zu einem Malwettbewerb aufgerufen, um den Vogel des Jahres zum einen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und zum anderen auf seinen Lebensraum aufmerksam zu machen. Das Ergebnis sind wunderbare Bilder, von denen nun einige in der Kreisverwaltung zu sehen sind. Denn dort fand kürzlich die große Siegerehrung statt.

„Wir konnten fast 300 Einsendungen verzeichnen, das ist eine enorme Resonanz“, betonte Geschäftsbereichsleiter Fred Jüngerich, der im Beisein von Referatsleiterin Elena Schäfer sowie Jessica Gelhausen und Christian Heidtmann von der UNB die jungen Künstlerinnen und Künstler ehrte. Eingeladen waren jene Kinder, die alleine ein Bild eingereicht und nach Ansicht einer Jury eine besonders große Kreativität an den Tag gelegt hatten.

Bereits vor den Ferien waren jene Schulen und Kitas ausgezeichnet worden, die sich klassen- bzw. gruppenweise an den Malwettbewerb beteiligt hatten (die Kitas Goldwiese in Eichelhardt, Traumland in Altenkirchen sowie die Grundschulen in Scheuerfeld, Altenkirchen, Flammersfeld, Oberlahr und die IGS Hamm). „Uns hat es riesig gefreut, dass nicht nur zu Buntstiften gegriffen, sondern das Thema auch über das Fach Kunst hinaus vertiefend im Unterricht behandelt wurde“, so Jessica Gelhausen und Christian Heidtmann.

Denn es ging eben nicht nur darum, ein buntes und schönes Bild des Vogels zu malen. Fred Jüngerich machte in seiner kleinen Ansprache noch einmal deutlich, dass (fast) jeder einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass sich der Hausrotschwanz auch in unseren heimischen Gefilden wohlfühlt. Passend dazu waren auch die Gewinne des Malwettbewerbs ausgesucht worden. Die Kinder mit den schönsten Bildern erhielten einen Nistkasten für den eigenen Garten oder Balkon. Allen Teilnehmern spendierte die UNB zudem Tütchen mit Saatgut – damit der Hausrotschwanz neben einer neuen Behausung auch von einem artenreicheren und vielfältigeren Lebensraum profitieren kann und mit ihm viele andere Vögel und Insekten.