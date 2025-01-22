NEUWIED – Jubiläums-Konzert der Bluesfreunde: Andreas Kümmert gastiert in Neuwied – Auftritt zum zehnjährigen Bestehen des Vereins bei Rommersdorf-Festspielen – Interview

Der TV-bekannte Sänger und Gitarrist Andreas Kümmert hat kürzlich sein erstes Live-Album veröffentlicht. Mit seinem „Electric Circus“ gastiert er nun am Samstag, 20. Juni, 19.30 Uhr, bei den Rommersdorf-Festspielen – und zwar auf Einladung der Bluesfreunde Neuwied (BFN), die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

„Zu unserem Jubiläum haben wir mit Andreas Kümmet einen in Deutschland weithin bekannten Künstler verpflichtet“, freut sich BFN-Vorsitzender Jürgen Teutloff. „Das Publikum kann sich auf Auftritt eines Ausnahmekünstlers freuen.“

2013 gelang Andreas Kümmert der Durchbruch. Mit seinem Trademark-Song „Simple Man“ gewann er die TV-Show „The Voice Of Germany“. Durch seine einzigartige Stimme und sein beeindruckendes Gitarrenspiel, sowie musikalisch wie textlich brillanten Songs ist Kümmert längst einer der national bemerkenswertesten Künstler Deutschlands. Ein Meilenstein in Kümmerts Karriere war der Gewinn des deutschen ESC-Vorentscheids 2015. Mit dem Song „Heart of Stone“ setzte er sich gegen die Konkurrenz durch, doch er verzichtete freiwillig auf die Teilnahme am ESC. Sein Rückzug hatte persönliche Gründe.

Kurz vor seinem Auftritt in Rommersdorf gab uns Andreas Kümmert noch ein kleines Interview. Was ist entscheidend bei der Auswahl der Coversongs, die du spielst?

Sie müssen mich berühren, ich muss mich mit ihnen identifizieren können.

Ihr seid viel unterwegs. Wann bleibt da Zeit zum Komponieren? Ich versuche, nahezu täglich zu schreiben. Allerdings ist 95 Prozent dessen, was ich schreibe Quatsch. Aber aus den fünf Prozent, die bleiben, mache ich einen fertigen Song. Ich schreibe außerdem meist nachts.

Kürzlich erschien eure Live-LP. Stehst du lieber auf der Bühne oder bevorzugst du die

Arbeit m Studio?

Ich finde beides auf seine Weise toll. Auf der Bühne passiert die Magie, im Studio wird die Anleitung dazu verfasst.

Spielt der ESC für dich noch irgendeine Rolle? Schaust du dir das im TV an?

Als Assoziation, ja. Ich schaue generell kein TV.

Abschließend die Inselfrage: Welche drei LPs nimmst du mit auf eine einsame Insel?

OK Computer von Radiohead, Exile on Mainstreet von den Rolling Stones und

Use your Illusion, Vol. 1 von Guns `n‘ Roses

Karten für das Konzert am 20. Juni gibt es bei der Tourst-Information Neuwied, Marktstr. 59, Tel. 02631 802 5555, der Ticket-Regional-Hotline, Tel. 0651 979 0777 und https://www.ticket-regional.de. Foto: Thomas_Berberich