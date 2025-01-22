LAUDERT – Verkehrsunfall auf der BAB 61in der Gemarkung Laudert

Am späten Abend des 16.06.26 kam es zum Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gespanns, bestehend aus einem Sprinter samt Anhänger und einem PKW. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhren beide Fahrzeugführer die BAB 61 in Richtung Ludwigshafen. Das Fahrzeuggespann kam zwischen den Anschlussstellen Pfalzfeld und Laudert ins Schleudern, der Fahrer verlor die Kontrolle und kam letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Anhänger wurde vom Zugfahrzeug abgerissen und einige Meter weiter, schwer beschädigt, in den Mittelschutz geschleudert. Ein nachfolgender PKW konnte dem quer stehenden Gespann nicht mehr ausweichen und wurde beim Ausweichversuch ebenfalls beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden zwecks Untersuchung und Behandlung der Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen musste aufgrund der Unfallaufnahme und der einhergehenden Bergungsarbeiten bis 02:00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Pfalzfeld abgeleitet. Im Rahmen des Unfallgeschehens entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Im Einsatz waren neben zwei Fahrzeugen der Polizei und einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Boppard, 18 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Pfalzfeld, die Autobahnmeisterei Emmelshausen, zwei Rettungswagen sowie der hinzugerufene Abschleppdienst. Quelle: Polizei