NEUWIED – Glasfaser – SWN führen Wartungsarbeiten durch – Höhere Ausfallsicherheit – Arbeiten in der Nacht am Dienstag, 21. April, ab 23 Uhr

Die Stadtwerke arbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21. April, ab 23 Uhr an der Glasfaser-Netzinfrastruktur. Ziel ist, die Verfügbarkeit zu verbessern und zukünftige Beeinträchtigungen bestmöglich zu vermeiden. Die Arbeiten erfolgen in der Nacht, um die Einschränkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten. Hintergrund der Arbeiten ist ein Glasfaserausfall, nachdem ein Bagger bei Tiefbauarbeiten beide Glasfasertrassen zum Internetknotenpunkt Frankfurt beschädigt hatte. Betroffen waren sowohl die Hauptleitung als auch die bereits vorhandene Backup-Leitung eines zweiten Anbieters, die nach einem ähnlichen Ausfall vor einem Jahr zusätzlich gebucht worden war.