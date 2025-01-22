WISSEN – Lokale Aktionsgruppe hat neue Projekte ausgewählt

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg hat in ihrer 13. Sitzung in Wissen entscheidende Weichen für die regionale Entwicklung gestellt. Unter dem Vorsitz von Rolf Schmidt-Markoski wählte das Gremium eine Vielzahl von Projekten aus, die das gesellschaftliche, kulturelle und soziale Leben in der Region nachhaltig stärken sollen.

Drei Leuchtturmprojekte für die Region

Im Rahmen des 5. LEADER-Förderaufrufs wurden drei bedeutende Vorhaben öffentlicher Träger mit einem Gesamtvolumen von rund 462.780 € zur Förderung ausgewählt: Modernisierung und Umgestaltung des Casinos im Hüttenhaus (Stadt Herdorf): Die bisherige Cateringfläche wird in ein multifunktionales Theaterfoyer mit integrierter Ausstellungsfunktion transformiert. Ein besonderes Highlight ist die geplante museale Präsentation zum Werk von August Sander sowie Bernd und Hilla Becher, die einen regionalen Zugang zur Fotografiegeschichte schafft.

Neukonzeptionierung Gastronomie Stadthalle Betzdorf (Stadt Betzdorf): Um den Leerstand zu beenden, wird die Gastronomie modernisiert und als ganzjähriger sozialer Treffpunkt neu etabliert. Die Gestaltung greift mit industriellen Elementen die Identität als Eisenbahnerstadt auf.

Machbarkeitsstudie Kirchenumnutzung Katzwinkel (Ortsgemeinde Katzwinkel): Für die Kirche St. Barbara wird eine nachhaltige Nutzungsperspektive entwickelt, um Leerstand zu vermeiden. Unter Einbindung der Bürger werden Konzepte für soziale Treffpunkte oder den Katastrophenschutz geprüft

Vielfalt durch das GAK-Regionalbudget 2026

Insgesamt 66.666,67 Euro an Fördermitteln (GAK- und regionale Mittel) wurden für 12 kleinere, aber wirkungsvolle Projekte im Rahmen des Regionalbudgets bereitgestellt: Vielfältig unterwegs mit dem Multianhänger (Natur- und Vogelschutzgruppe Altenkirchen e.V. (NABU))

Bücherschrank für die Kita Pusteblume (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld)

Modulares Bühnenbild und Kulissensystem (Siegtal Musicals e.V.)

Mehrgenerationen Begegnungsstätte am Dorfplatz (Ortsgemeinde Bruchertseifen)

Hecke und Sonnensegel für den Spielplatz Hemmelzen (Ortsgemeinde Hemmelzen)

Investition in Gardekostüme (Karnevalsgesellschaft Altenkirchen e.V.)

Aufwertung des Grillplatzes und Spielgeräte (Ortsgemeinde Wölmersen)

Kreiselgestaltung mit originalgetreuem Förderturm (Stadt Herdorf)

Mobile, multifunktionale Hütten als „Bausatz“ (Vereine unterm Druidenstein e.V.)

Hochwertige Sitzgarnituren aus Eiche (Ortsgemeinde Helmeroth)

Neue Tische und Stühle für das Schützenhaus (Wissener Schützenverein 1870 e.V.)

Anschaffung Sitzmöbel (Ortsgemeinde Fluterschen)

Starkes Engagement: 20 Ehrenamtliche Bürgerprojekte

Besonders erfreulich ist die Resonanz auf den Aufruf für „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“. Aus 41 Anträgen wählte die LAG 20 Projekte aus, die mit einer Gesamtsumme von 30.000 € unterstützt werden. Die Bandbreite reicht dabei von Naturschutz- und Bildungsvorhaben bis hin zu Investitionen in die Ausstattung lokaler Vereine und die Förderung der dörflichen Gemeinschaft.

LAG sucht neue Mitgliedsorganisation im Bereich Jugendbildung

Für die Nachbesetzung der Vertretung der Evangelischen Landjugendakademie in der Lokalen Aktionsgruppe sucht das Gremium eine Nachfolgeorganisation aus dem Bereich Jugendbildung.

Interessierte Organisationen können sich bis Ende April beim Regionalmanagement unter westerwald-sieg@neulandplus.de melden. Voraussetzung sind die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit sowie die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungsterminen.