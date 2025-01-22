NEUWIED – Gewinner freuen sich über Wochenmarktgutscheine – Verlosung macht Lust auf regionale Vielfalt in Neuwied

Frisch einkaufen und dabei gewinnen: 60 Marktbesucherinnen und -besucher beteiligten sich an der Verlosungsaktion auf dem Neuwieder Wochenmarkt. Einige der acht glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner nahmen ihre Wochenmarktgutscheine bereits in der darauffolgenden Woche persönlich auf dem Luisenplatz entgegen.

Insgesamt verloste die Stadt Neuwied Wochenmarktgutscheine im Wert von 150 Euro. Der erste Preis war mit 50 Euro dotiert, der zweite mit 30 Euro, der dritte mit 20 Euro. Die Plätze vier bis acht erhielten jeweils einen Gutschein im Wert von zehn Euro. Die Aktion begleitete den vorübergehenden Standortwechsel des Wochenmarkts während des Deichstadtfests und stieß auf gute Resonanz.

Auch unabhängig von der Verlosung sind die Wochenmarktgutscheine eine schöne Geschenkidee für alle, die Regionalität und Frische schätzen. Erhältlich sind sie ganzjährig in der Tourist-Information in der Langendorfer Straße. Die Gutscheine haben einen Wert von jeweils fünf Euro und können beliebig kombiniert werden. Einlösbar sind sie an allen Ständen des Neuwieder Wochenmarkts.

Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr bietet der Wochenmarkt auf dem Luisenplatz eine große Auswahl an frischen und regionalen Produkten. Das Sortiment reicht von Gemüse und Obst über Fleisch und Fisch, regionalen Honig, eine breite Käsevielfalt, backfrisches Brot, raffiniert eingelegte Antipasti bis hin zu einer breiten Palette an Gewürzen.

Der Wochenmarkt ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen: Der Mini-ZOB befindet sich in unmittelbarer Nähe. Das Parkhaus Ecke Langendorfer Straße und Luisenstraße ist eine gute Option für alle, die mit dem Auto unterwegs sind. Wer die regionale Vielfalt verschenken möchte, findet mit den Wochenmarktgutscheinen eine passende Möglichkeit – und unterstützt gleichzeitig die Händlerinnen und Händler vor Ort.