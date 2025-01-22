ALTENKIRCHEN – Neues im Haus Felsenkeller: Isometrisches Training ab dem 7. August

Was bedeutet „isometrisch“ und was hat es mit Sport oder Gesundheit zu tun? Diese Frage stellte sich spontan auch das Bildungsteam im Felsenkeller. Mit dem richtigen Referenten und einer einfachen Erklärung wird es aber schnell klar. Es wird bei diesem Training der Muskel nicht bewegt, sondern ein Druck oder Zug, etwa gegen eine Wand, einen Türstock oder mit einem Seil oder Handtuch aufgebaut und für mehrere Sekunden gehalten. Also kann man Muskeln auch ohne große Bewegungen oder neue Abläufe trainieren. Auch das Halten einer Pose und bewusste Anspannen von Muskeln ist Teil davon.

Isometrisches Training steigert nicht nur die Muskelkraft, sondern fördert so auch die Stabilität des Körpers und somit das eigene Körpergefühl sowie die Konzentrationsfähigkeit. Mit dieser Art des Trainings stärkt man die tiefliegenden Muskeln und die Sehnen und somit auch die Gelenke. Isoliertes bzw. isometrisches Training (Muskel-Geist-Verbindung) bedeutet auch eine bewusste Fokussierung auf die Muskelkontraktion und ist somit eine gute Verletzungsprävention.

Es ist für viele unterschiedliche Interessen geeignet. Wer etwas Neues ausprobieren möchte oder sich beim bekannten Training nicht (mehr) zuhause fühlt oder auch als Unterstützung eines anderen Sportes – hier bekommt man geistig und körperlich Impulse. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und es wird kein Fitness Level vorausgesetzt.

Ab dem 7. August beginnt ein Kurs, immer freitags von 17 – 18 Uhr – sozusagen als mobilisierender Start ins Wochenende. Die Gebühr beträgt für die ersten 5 Termine 57 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.