NEUWIED – Das Warten hat sich gelohnt – Deichwelle eröffnet neue Erlebnissauna – Multimediale Event-Aufgüsse dort, wo einst die Erdsauna war – Premierentickets für den 7. Februar im Vorverkauf

Ein Jahr nach dem verheerenden Brand der Erdsauna präsentiert die Deichwelle Neuwied den neuartigen Nachfolger: Die Erlebnissauna.

Am Samstag, 7. Februar 2026, feiert die Deichwelle die Premiere ihrer neuen multimedialen Sauna – einer Sonderanfertigung, die traditionelle Aufgusskultur mit moderner Eventtechnik verbindet. Wo früher die Erdsauna stand, erwartet Besucher nun eine großzügige Kabine für bis zu 80 Personen, ausgestattet mit farbigen Lichteffekten, kraftvollen Soundkulissen und einem Bildschirm für atmosphärische Video-Installationen. Duft, Bild und Ton verschmelzen hier zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Tickets für die Premiere der Erlebnissauna gibt’s im Vorverkauf. „Dieses System werden wir künftig häufiger bei Events einsetzen“, berichtet Michael Krose, Geschäftsführer der Deichwelle GmbH. Da die maximale Gästezahl in der Saunalandschaft auf 200 Personen begrenzt ist, können sich Interessierte bereits jetzt über den Webshop unter www.deichwelle.de Tickets für den Eröffnungstag sichern. Wer also kein Risiko eingehen möchte, kann das Ticket komfortabel bereits von zu Hause aus buchen. Wer kein Ticket hat, müsste bei Überfüllung warten, bis wieder Gäste die Saunalandschaft verlassen haben.

Für die Premiere hat Saunameister Heiko Engels mit seinem Team ein „Best of“ der beliebtesten Event-Aufgüsse zusammengestellt, denn die Saunameister möchten sich zunächst mit vertrauten Formaten an die neue Technik gewöhnen. Die Aufgüsse werden im Voraus präzise programmiert, sodass Licht, Musik und Bewegtbilder ein immersives Erlebnis bilden. „Wenn ich den Aufguss bereits eingeübt habe, weiß ich genau, wann mein Einsatz ist für das perfekt getimte Saunaerlebnis“, berichtet Engels. In den nächsten Monaten wird das Team eine Serie völlig neuer Erlebnisaufgüsse entwickeln, die Video-Installationen, Kostüme und passende Düfte miteinander kombinieren.

Am Premierentag überrascht das Gastroteam des Bistro 7-Welle die Saunagäste mit zu den jeweiligen Erlebnisaufgüssen passenden kulinarischen Aufmerksamkeiten.

Die neue Saunakabine hat bereits 14 Tage vor der Eröffnung die Sicherheitsprüfung erfolgreich bestanden. Das Sauna-Team um Saunameister Heiko Engels hat die Zeit genutzt und sich mit der neuen Kabine und der Technik vertraut gemacht. Unzählige, farbige LED-Leuchten lassen sich individuell farblich ansteuern und ermöglichen es den Saunameistern, Stimmungen auf allen Sinnesebenen zu erzeugen – vom Nordsee-Ambiente über Vulkanausbrüche bis hin zu Urwald-Szenarien.

Selbstverständlich ist auch am Eröffnungstag der Eintritt ins Hallenbad im Preis für den Saunabesuch inbegriffen und Gäste mit dem Komfortarmband profitieren von Rabatten. Wer am Eröffnungstag keinen Platz mehr findet, muss sich aber nicht sorgen: Die choreografierten Erlebnisaufgüsse für alle Sinne werden von Dienstag bis Freitag einmal täglich um 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zweimal täglich um 13 Uhr und 19 Uhr angeboten.

Zusätzlich zu den viermal jährlich stattfindenden Saunaevents sind vier lange Saunanächte unter wechselnden Mottos geplant – für die Gäste der Deichwelle bleibt es also spannend!