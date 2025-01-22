ANDERNACH – Aufbrüche mit anschließendem Diebstahl aus Fahrzeugen in Andernach-Eich

In der Nacht zwischen Mittwoch, den 04. und Donnerstag, den 05.02.2026, kam es im Stadtteil Andernach-Eich zu mehreren Aufbrüchen von PKW und anschließender Entwendung von Gegenständen aus dem Innenraum. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden. Quelle Polizei