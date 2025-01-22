NEUWIED – Betrugsmasche Spendensammler in Neuwied – Zeugen gesucht

Neuwied – Am 20.08.2026 gegen 16:00 Uhr wurde der Polizeidienststelle bekannt, dass sich ein verdächtiger Spendensammler mit typischerweise mitgeführtem Klemmbrett auf dem Parkplatz des DM / Kik-Marktes (Allensteiner Straße) befinden würde. Die Person konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Person Spenden für den angeblich existierenden „Landesverband für Behinderte und Taubstumme Kinder“ gesammelt hat. Mindestens eine weibliche Person wurde im Austausch mit dem Täter beobachtet. Die Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät bei derartigen Begegnungen zu gesundem Misstrauen. Seriöse Spendensammler besitzen einen offiziellen Sammlerausweis – lassen Sie sich das Dokument zeigen. Wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt, verständigen Sie die zuständige Polizeidienststelle. Quelle: Polizei