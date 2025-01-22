NEUWIED – Ausbildungsstart bei SWN und SBN: Acht neue Talente starten durch

Ausbildungsstart in der Hafenstraße: Gleich sieben neue Auszubildende und ein dual Studierender begannen ihre Ausbildung bei den Stadtwerken Neuwied (SWN) und den Servicebetrieben Neuwied (SBN). „Die Ausbildung ist uns sehr wichtig. Angesichts des Fachkräftemangels wollen wir junge Menschen gezielt fördern und auf die vielseitigen Aufgaben in ihrem späteren Berufsleben vorbereiten“, erklärte Personalleiter Horst Dreimüller.

SWN-Geschäftsfeldleiter Thomas Endres und SBN- Geschäftsfeldleiter Joachim Kraus hießen alle Auszubildenden bei der Begrüßung herzlich willkommen: „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr engagierte Nachwuchskräfte für unsere Betriebe gewinnen konnten.“

Inzwischen haben alle Neulinge die drei Einführungstage hinter sich. „Dort konnten sie sich zum einen untereinander näher kennenlernen und direkt mit unseren Ausbildern in Kontakt treten“, betonte Dreimüller. „Und zum anderen erhielten sie erste Einblicke in unsere betrieblichen Abläufe, bekamen Infos zur Berufsschule und lernten die EDV-Programme kennen.“

Unterstützt wurden sie dabei von der Personalabteilung, dem Betriebsrat (SWN), dem Personalrat (SBN) sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung. „Wir wünschen allen Auszubildenden und unserem dual Studierenden einen erfolgreichen Start, viel Freude bei der Arbeit und eine spannende Ausbildungszeit“, so Endres und Kraus einstimmig.

Auch für das Ausbildungsjahr 2026 sind bereits Stellen in verschiedenen Ausbildungsberufen ausgeschrieben. Weitere Informationen gibt es unter www.mach-dein-ding.de.